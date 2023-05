Centinaia di famiglie a Conselice e frazioni senz'acqua: scuole chiuse, posizionate tre autobotti

Dopo il maltempo, cittadini senz'acqua. Gravissimi disagi in tutto il territorio comunale di Conselice, Lavezzola e San Patrizio, dove da ieri sera i residenti sono rimasti senz'acqua a causa dell’allagamento dei locali tecnici del potabilizzatore. È infatti attualmente fuori servizio il sistema di pompaggio che garantisce la fornitura di acqua all’intero comune di Conselice.

Sono in corso i lavori per poter intervenire in sicurezza e ripristinare il servizio, che proseguiranno fino a completa riparazione. Sono state posizionate tre autobotti sul territorio: nel parcheggio Coop Via San Pasi di Lavezzola, nel parcheggio della Coop di via Battisti 4a di Conselice e in piazza Mameli a San Patrizio. Sono in arrivo ulteriori scorte d’acqua in attesa della risoluzione del problema che si è rivelato piuttosto grave. Oltre alle autobotti già presenti, sono in arrivo da Bologna campioni con bins di bottiglioni da 5 che saranno distribuiti dai volontari sul territorio.

Purtroppo, fanno sapere dall'amministrazione, non è attualmente possibile stimare i tempi di ripristino dell’erogazione. I tecnici di Hera sono al lavoro per riparare il guasto, sul posto squadra di Hera, operai del Comune e Vigili del fuoco. Le scuole di ogni ordine grado oggi, venerdì 5 maggio, resteranno chiuse su tutto il territorio comunale. Le famiglie interessate sono state avvisate tramite sms.