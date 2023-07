Conselice, le isole ecologiche stradali danneggiate dall’alluvione in fase di ripristino

I cittadini delle zone di Conselice servite dalla raccolta porta a porta che a causa dell’alluvione hanno i bidoncini danneggiati o smarriti, per il ritiro dei nuovi kit possono rivolgersi alla stazione ecologica di Lavezzola in via Prov. Bastia 359, che è sempre rimasta aperta (anche durante l’emergenza) il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 14.30; martedì e giovedì dalle 12 alle 18; sabato dalle 8.30 alle 17.30 e domenica dalle 9.30 alle 12.30. Dal 20 luglio riapre anche la stazione ecologica di Conselice in via Amendola, nei seguenti giorni e orari: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 12 alle 18; martedì e giovedì dalle 8.30 alle 14.30; sabato dalle 8.30 alle 17.30 e domenica dalle 9.30 alle 12.30. Le attività che hanno bisogno di nuovi contenitori o di maggiori volumetrie devono invece inviare alla mail dedicata all’indirizzo differenziataconselice2021@gruppohera.it.

In queste ultime settimane si è registrato un incremento di materiale abbandonato non alluvionato. Si ricorda che per gli appuntamenti presi telefonicamente dal 1 luglio in poi anche il ritiro a domicilio dei rifiuti è tornato alla normalità, con le limitazioni di quantità e pezzi previste dal regolamento comunale: per i dettagli, consultare la app di Hera Il Rifiutologo, scaricabile gratuitamente per iPhone/iPad e Android e integrata con Alexa, l’intelligenza artificiale di Amazon - su www.ilrifiutologo.it. Il ritiro si prenota come sempre al Servizio Clienti di Hera 800.999.500, numero verde gratuito da telefono fisso e cellulare attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22; il sabato dalle 8 alle 18.Quindi i rifiuti collocati in strada senza aver preventivamente concordato il ritiro di Hera saranno considerati un abbandono a tutti gli effetti.

Infine si ricorda che saranno ripristinate al più presto le isole ecologiche di base (postazioni di cassonetti stradali) danneggiate dall’alluvione nelle seguenti vie: Senio (civico 22), Amendola, Gobbetti, Vivaldi, Benati, Aldo Moro, De Gasperi e Mascagni.