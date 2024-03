Conselice, presentati gli esiti della ricerca universitaria sul verde pubblico

Durante la seduta del Consiglio Comunale del 28 marzo è stato presentato il risultato della ricerca condotta a seguito dell’Accordo di cooperazione tecnico-scientifica finalizzata alla valorizzazione degli spazi verdi del Comune di Conselice siglato tra il Comune di Conselice e l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari (DISTAL) nel corso dell’anno 2022. Dopo 18 mesi è giunto a compimento il percorso di analisi, fortemente voluto dall’Amministrazione, con lo scopo di valorizzare gli spazi verdi del territorio attraverso uno studio nel settore della progettazione e gestione degli spazi aperti e delle aree verdi, con attenzione agli aspetti estetici, funzionali, ambientali e manutentivi.

All’interno dell’accordo di collaborazione il Comune ha messo a disposizione il proprio patrimonio informativo e documentale sui temi trattati, con riferimento a specifiche aree di interesse e di propria competenza richiedendo al gruppo di lavoro del DISTAL, la realizzazione di schede progettuali di interventi sostenibili su spazi aperti ed aree verdi nonché di pianificazione e progettazione di interventi su alberature storiche e/o vetuste.

Il progetto presentato dal Gruppo di Ricerca Edilizia Rurale e Paesaggio (Ingegneria Agraria e dei Biosistemi) dell’Alma Mater Studiorum di Bologna composto dalla professoressa Patrizia Tassinari (coordinatrice), dal profesor Daniele Torreggiani (responsabile scientifico), dall'architetta Giulia Gatta e dal dottore agronomo Christian Abate, oltre ad individuare criteri per la valorizzazione ed il miglioramento del verde urbano e alla definizione di elementi per la sua progettazione e pianificazione, orientati al soddisfacimento di requisiti di sostenibilità e qualità paesaggistico-ambientale, ha effettuato un approfondimento su aree studio individuate dal Comune ed ha elaborato Linee Guida per la scelta della vegetazione più appropriata, sia in relazione ai recenti cambiamenti climatici e isole di calore sia per calmierare i costi di manutenzione del verde pubblico.

“Grazie a questo accordo di collaborazione con il comune di Conselice – dichiara il gruppo di ricerca del dipartimento di scienze e tecnologie Agro-Alimentari dell’Università di Bologna – è stato possibile approfondire casi studio di rilevante interesse e coglierne le specificità per potere suggerire linee guida per la loro progettazione o riprogettazione e la manutenzione improntata a criteri di sostenibilità ambientale ed economica. Un’opportunità di collaborazione molto proficua e stimolante con l’amministrazione comunale, che ha dimostrato grande sensibilità e attenzione al tema del verde, per le sue scientificamente dimostrate rilevanti funzioni non solo dal punto di vista estetico, ma anche ambientale e sociale. Opportunità che il gruppo ha quindi colto con entusiasmo e passione, sperando che il lavoro svolto possa risultare di concreto aiuto, e, in caso ciò sia ritenuto opportuno, non farà mancare la propria collaborazione anche in futuro”.

“Lo studio realizzato così come le linee guida consegnate all’Amministrazione – afferma la Sindaca Paola Pula - rappresentano per il Comune un patrimonio di informazioni, consigli e proposte importanti sul quale programmare e pianificare i prossimi interventi sulle aree verdi del territorio che viene consegnato quale strumento di pianificazione alle future amministrazioni”.