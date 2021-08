Conselice, terminati i lavori d'urgenza: riapre la via Dalle Vacche

Sono stati ultimati i lavori urgenti che riguardavano il tratto iniziale di via G.Dalle Vacche, all'intersezione con via Puntiroli, a Conselice. La strada verrà riaperta al traffico nella giornata di mercoledì 18 agosto.

L'intervento si era reso necessario per ripristinare i danni che avevano creato problemi al normale transito di automezzi, moto e cicli. "Tale intervento di emergenza è da ritenersi provvisorio ma necessario per riaprire urgentemente al traffico la strada in sicurezza", fa sapere l'ufficio Tecnico del Comune che si è attivato per trovare una soluzione tecnica risolutiva anche con interventi consistenti, che verranno esaminati attentamente dalla Giunta Comunale per una loro valutazione di sostenibilità economica.



Oltre a questo intervento, il Comune fa sapere che i lavori di manutenzione straordinaria delle strade, e precisamente via Biscie, Bartoletti, Puntiroli, Guglielma, e del parcheggio della Scuola media di Conselice previsti nel primo stralcio verranno iniziati nel mese di settembre.