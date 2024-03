Conselice, un nuovo impianto di raffrescamento per la mensa scolastica: un intervento da quasi 150mila euro

La giunta del Comune di Conselice ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un nuovo impianto di raffrescamento a servizio della sala mensa della scuola primaria e secondaria di primo grado "Felice Foresti". Il costo dell'intervento sarà di 148.396,87 euro, coperto interamente grazie a un finanziamento del Pnrr (Missione 4: istruzione e ricerca - componente 1: potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione), con i fondi dell’Unione europea Next generation Eu.

I lavori sono in corso e termineranno entro l'avvio dell'anno scolastico 2024-2025: riguarderanno non solo la realizzazione di un nuovo impianto di raffrescamento, ma anche l'ammodernamento degli infissi motorizzati, l'insonorizzazione degli ambienti e l'acquisto di nuovi tavoli, sempre a servizio della mensa. "Grazie ai fondi messi a disposizione attraverso il Pnrr riusciamo a migliorare e ammodernare notevolmente un importante servizio scolastico, a beneficio di tante famiglie - ha dichiarato la sindaca Paola Pula -. Questo intervento, assieme con i tanti lavori avviati in questi anni sui nostri plessi scolastici, consegna a chi amministrerà in futuro un patrimonio moderno, efficiente e funzionale".