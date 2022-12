Vestiti pesanti, stampanti spente e scale al posto dell'ascensore: il vademecum del Comune ai dipendenti per risparmiare

E’ stata approvata dalla giunta comunale di Ravenna, su impulso del servizio Ambiente e territorio, una campagna di sensibilizzazione sui temi del risparmio energetico all’interno degli uffici comunali. Si tratta di un vademecum con una serie di consigli per l’assunzione di comportamenti corretti con particolare attenzione ai consumi e alla riduzione degli sprechi, in linea con le recenti normative che affermano l’importanza dell’adozione di comportamenti sostenibili quanto necessari agli obiettivi di risparmio e salvaguardia ambientale.

Le buone pratiche che vengono semplicemente consigliate in un’ottica di condivisione degli spazi di lavoro riguardano vari ambiti dell’attività lavorativa: dall’uso attento degli strumenti come il computer o le stampanti e le fotocopiatrici, a quello parsimonioso e responsabile dell’illuminazione, dell’ascensore o dei condizionatori (riscaldamento/raffrescamento). L’impatto ambientale derivante dall’attività che quotidianamente viene svolta negli uffici non è infatti trascurabile e l’utilizzo di macchinari e supporti alimentati da energia elettrica e il raffreddamento/riscaldamento degli ambienti rendono i consumi rilevanti in termini non solo economici ma anche e soprattutto di ricadute sull’ambiente. Il decalogo ha quindi il semplice scopo di sensibilizzare i lavoratori sul tema dei consumi energetici suggerendo i comportanti più corretti e sostenibili.

"Ognuno – infatti – si legge nel testo della campagna può diventare protagonista di un comportamento virtuoso contribuendo al raggiungimento degli obiettivi nazionali di riduzione dei consumi e di promozione di una cultura più attenta alla sostenibilità". Nella prossima settimana la campagna di sensibilizzazione verrà diffusa in tutte le sedi del Comune.

Il vademecum

Il computer

- Abilita le funzioni “risparmio energia” che mettono in stand by o spengono il computer dopo un breve periodo di inattività

- Disattiva lo screensaver: ha solo funzione decorativa e consuma molta energia

- Se non usi il pc o altre apparecchiature elettroniche per un lungo periodo di tempo, ricordati di spegnerle e a fine giornata stacca tutte le spine (o spegni l’interruttore della ciabatta): il pc è uno degli elettrodomestici che assorbe dai 3W a 6W anche da spento

- Se hai bisogno dei tuoi colleghi, non usare l’e-mail o il telefono: fai due passi

La stampante/fotocopiatrice

- Spegni la stampante/fotocopiatrice alla fine dell’orario di lavoro o nei periodi di inattività, staccandola completamente dall’alimentazione, perché continua a consumare energia anche se spenta. In questo modo riduci il consumo energetico di circa il 24%

- Attiva le funzioni “risparmio energia” che mettono in stand by la stampante/fotocopiatrice dopo un breve periodo di inattività

- Quando possibile, stampa tutti i documenti in un’unica sessione in modo che la stampante raggiunga una sola volta la temperatura adeguata per la stampa

- Quando devi stampare un documento in bozza usa la bassa risoluzione, scegliendo le opzioni “economy”, “draft”, ”bozza” o “ecoprint”

- Riduci i margini della pagina e la dimensione del carattere e scegli le opzioni fronte/retro e/o la modalità “più pagine nello stesso foglio”

- Visualizza sullo schermo l’“anteprima di stampa” per vedere se l’impaginazione è quella desiderata

- Evita di stampare più volte un documento ancora in lavorazione

- Stampa solo ciò che serve veramente e quando possibile con modalità fronte/retro

L’illuminazione

- Posiziona bene scrivania e pc rispetto alle finestre per valorizzare il più possibile la luce naturale

- Calibra l’illuminazione in base alle reali necessità, tenendo le luci spente quando non indispensabile. Spesso è sufficiente utilizzare il 50% dei neon disponibili, specialmente nelle giornate di sole

- Spegni sempre le luci quando esci dall’ufficio e dagli ambienti comuni come bagni, corridoi, scale, sale riunioni, ecc.

- Privilegia la luce solare a quella elettrica

- Evita tendaggi troppo scuri o troppo chiari alle finestre

L’ascensore

- Sali e scendi le scale a piedi: ridurrai i consumi energetici e migliorerai la tua salute

- Usa l’ascensore solo se veramente necessario: ogni volta che non usiamo l’ascensore risparmiamo circa 0,05 KWh

Il riscaldamento

- Mantieni una temperatura interna non superiore ai 19°C (se non è presente un sistema di riscaldamento centralizzato). La temperatura sale di 1-2°C dopo che una persona permane 30 minuti all’interno della stanza. Questa misura consente di ridurre i consumi di riscaldamento di oltre 12%

- Se hai troppo caldo non aprire le finestre, ma chiedi di abbassare la temperatura ambiente

- Non coprire i radiatori con copri-termosifoni

- Non riscaldare le stanze che restano vuote; riscaldale solo quando le usi

- Tieni le porte chiuse per evitare la dispersione di calore

- Quando usi sale riunioni saltuariamente, ricordati di spegnere il riscaldamento a fine riunione

- Con il riscaldamento acceso non tenere le finestre socchiuse per ore, per cambiare l’aria basta aprire le finestre per pochi minuti e possibilmente nelle ore più calde

- Non utilizzare le tende e lascia entrare nella stanza la luce del sole

- Spegni i fan coil del riscaldamento se l’ufficio non è dotato di termostato ambiente

- Non utilizzare stufette elettriche

- Vestiti con indumenti un po’ più pesanti durante la stagione invernalale

Il raffrescamento

- Usa il condizionatore solo per il tempo necessario, se non è presente un sistema di condizionamento centralizzato. Ricorda che in estate la differenza tra la temperatura raccomandata interna agli edifici e quella esterna non dovrebbe superare i 7°C

- Mantieni la temperatura dell’ufficio al massimo sui 27° C

- Quando hai il climatizzatore acceso, tieni la porta dell’ufficio chiusa

- Non raffrescare le stanze che restano vuote; rinfrescale solo quando le usi

- Quando usi sale riunioni saltuariamente, ricordati di spegnere il raffrescamento a fine riunione

- Con il climatizzatore acceso non tenere le finestre socchiuse per ore, per cambiare l’aria basta aprire le finestre per pochi minuti

- Spegni l’aria condizionata almeno mezz’ora prima di uscire dall’ufficio