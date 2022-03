Il consigliere faentino Alessio Grillini vince la maratona nazionale degli amministratori pubblici

Il consigliere comunale capogruppo di Italia Viva a Faenza, Alessio Grillini, domenica nell’ambito della 27esima edizione dell’Acea Run Rome The Marathon, manifestazione sportiva che attira circa 12mila appassionati lungo le vie di Roma, ha partecipato all’iniziativa organizzata dall’Anci, l’associazione dei comuni d’Italia, riservata agli amministratori pubblici.

Alessio Grillini ha concluso i suoi 42,195 chilometri in un percorso unico al mondo tra trenta monumenti della Capitale con il tempo di 2h58’26’’, un risultato di tutto rispetto se si pensa che il record, stabilito da maratoneti professionisti, è di 2h09’. Alessio Grillini non era nuovo alla manifestazione, in passato organizzata dall’Anci dell’Emilia Romagna, che ha già vinto altre quattro volte.