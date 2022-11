Consiglieri e assessori fanno visita al cantiere dell'hub portuale

Lunedì mattina si è svolta una visita lungo l’asta del porto canale, organizzata dal presidente del Consiglio comunale, Massimo Cameliani e dall'assessora al Porto, Annagiulia Randi, alla quale sono stati invitati i Consiglieri comunali e la Giunta, che hanno potuto rendersi conto - grazie all’illustrazione di rappresentanti dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale, della Capitaneria di porto, di Sapir e Tcr - dell’avanzamento dei lavori legati al progetto hub portuale, in particolare dell’approfondimento dei fondali, e delle caratteristiche dei vari terminal del porto di Ravenna. La visita, a bordo della motonave Stella Polare, ha raggiunto Marina di Ravenna per poi fare ritorno in Darsena di città.

“Desideriamo ringraziare per la collaborazione e la disponibilità Autorità portuale, Capitaneria e Sapir – affermano l’assessora Randi e il presidente Cameliani –. Abbiamo ritenuto molto importante coinvolgere il Consiglio comunale in riferimento ai lavori in corso che saranno determinanti per l’economia ravennate e per le considerevoli prospettive di sviluppo per lo scalo portuale”.