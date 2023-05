Consiglio comunale dei ragazzi, dai giovani le proposte al sindaco per migliorare la città

Si è svolto l’11 maggio il Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi. I ragazzi hanno presentato al Sindaco, Assessori e delegati presenti proposte per migliorare la città di Cervia, affinché la Giunta ne valuti la fattibilità. Il percorso, iniziato a gennaio con una serie di incontri, prevedeva la partecipazione di alcuni ragazzi e ragazze delle medie degli Istituti comprensivi Cervia 2 e Cervia 3 in qualità di consiglieri.

Durante tutto il percorso, i ragazzi e le ragazze sono stati coinvolti in un’attività di dibattito e lavoro cooperativo. In particolare quest’anno le classi hanno lavorato su alcuni temi proposti dall’Agenda 2030 quali la lotta contro lo spreco e l’acqua come bene insostituibile, per questo le proposte per migliorare la città sono state prevalente in linea con la discussione avvenuta durante gli incontri dei mesi precedenti.

Una proposta è stata quella di inserire rubinetti con sensori o a pedali nei bagni delle scuole per evitare lo spreco. Non sono mancati momenti di confronto riguardo ad altri temi che coinvolgono la città di Cervia come i monopattini, i parcheggi, le radici degli alberi su marciapiedi e strade. I ragazzi e le ragazze del Consiglio hanno partecipato attivamente come giovani consiglieri a un dibattito sulla loro città, coinvolgendo anche insegnanti e famiglie. In sede di Consiglio sono stati presentati anche filmati e documenti che verranno inserite sul sito del Comune di Cervia alla sezione Aree Tematiche.

Informagiovani e Scambiamenti hanno collaborato all’edizione 2023. Ricordiamo inoltre l’Esposizione a Scambiamenti “L’acqua è un bene prezioso” nata in seguito al percorso svolto.