Consiglio comunale, l'appalto del palazzetto delle arti e dello sport al centro del dibattito

Si riunisce martedì il consiglio comunale, visibile anche sulla pagina facebook Comune di Ravenna e il giorno successivo sul sito del Comune. A inizio seduta sarà data risposta ai seguenti question time: “La battaglia di via Montebello. Invasa ed occupata per tre giorni”; “Nuovi pali della luce fuori norma e pericolosi in via San Mama”. Poi saranno trattate le seguenti interrogazioni: “A quando l’inizio lavori per la realizzazione della rotonda a Savarna lungo la strada provinciale 24 all’incrocio tra la via Basilica, via Molinazza e via Fenaria Vecchia”; “Quali sono i piani dell’amministrazione relativi al problema parcheggi di via Piangipane”; “Prevenzione fenomeno randagismo gatti”.

Successivamente, su richiesta di alcuni gruppi consiliari avrà luogo la “Discussione sulla gestione sulle variazioni e sull’ottemperanza degli obblighi contrattuali dell’appalto del nuovo Palazzetto delle arti e dello sport”. Infine sarà presentata e votata la proposta di deliberazione: “Riconoscimento della spesa ai sensi dell’articolo 194 del decreto legislativo 267/2000 derivante da senza esecutiva – causa 49/2021”