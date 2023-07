Girasoli sul banco e commozione: l'ultimo saluto del consiglio comunale a Giorgia Maiardi

Si è svolto martedì nella sala del consiglio comunale di Faenza l’ultima seduta prima della sospensione estiva. In apertura consiglieri e componenti della giunta manfreda hanno fatto il proprio ingresso in sala individualmente, lasciando un girasole nel banco dove era solita sedere la compianta consigliera Giorgia Maiardi, scomparsa prematuramente nei giorni scorsi all’età di 40 anni. Alla Presidente della prima commissione, e anima del partito civico Area Liberale è stato inoltre tributato un minuto di silenzio, dopo che consiglieri e amministratori hanno preso parola per ricordarne le qualità, lo spirito e le battaglie, non solo politiche, affrontate dalla giovane rappresentante sempre con impegno e passione. Alle parole di cordoglio del sindaco Massimo Isola sono seguite quelle di Andrea Liverani con il quale Maiardi aveva iniziato il percorso politico candidandosi nelle fila della Lega, quindi l’altra esponente della Lega, Roberta Conti, visibilmente commossa. Poi hanno preso parola l’assessore Milena Barzaglia che ne ha ricordato le capacità e l’impegno in tema di pari opportunità, e via via tutti gli altri capigruppo e i consiglieri presenti alla seduta.

Il ricordo di Gabriele Padovani

L’intervento più applaudito è stato quello di Gabriele Padovani, esponente politico con il quale Giorgia Maiardi aveva deciso di co fondare Area Liberale. "Giorgia riusciva ad eccellere in qualsiasi cosa facesse, con una facilità disarmante, per me era talento puro - ha ricordato Padovani -. Ammiravo il suo talento in ambito lavorativo, politico e sul piano umano. Il valore del tempo con lei era impagabile, è stata una grande fortuna poter condividere con lei il tempo. Molti pensano che sia stata lei a seguirmi nel progetto di Area Liberale, ma la verità è che probabilmente non avrei intrapreso questa avventura politica senza il suo supporto. Lei mi ha dato il coraggio di farlo. Quando si incontrano persone come lei non è necessario fidarsi, ma affidarsi. Ed ero io ad imparare da lei. Questo rapporto di reciprocità ci ha consentito di essere così affiatati. Ringrazio l’amico Andrea Liverani per essere stato lui a farci conoscere". Poi Padovani ha parlato a braccio: "L’arte è qualcosa che ci fa stare bene e in pace, nel momento in cui la notiamo. Giò era un’opera d’arte e allo stesso tempo un’artista. Noi consiglieri comunali seduti su questi banchi produciamo interpellanze, ordini del giorno, comunicati stampa. Funzionava così: io scrivevo tutto e poi lo passavo al vaglio di Giorgia. Lei invertiva qualche frase, aggiungeva due righe e trasformava quei documenti in arte. Mi piaceva leggerla, e mi faceva stare bene. Una volta le mandai due frasi e le chiesi quale secondo lei fosse meglio. Mi parlò di ‘consecutio temporum’, cercai su Google e imparai una cosa nuova grazie a lei. Sul piano umano molto di più. Noi ci sentivamo tutti i giorni telefonicamente, e da quando c’è stata l’alluvione lei, in ogni chiusura di telefonata si preoccupava per la mia attività agricola. Si preoccupava di due peschi e di due kiwi. Si preoccupava di me. Questa era la sua umanità. Io ne ammiravo l’amore infinito che aveva nei confronti dei suoi genitori, e quello che i genitori, Fulvia e Claudio, avevano per lei. Una frase mi ha colpito durante l’omelia del parroco nel corso dei funerali (svoltisi lunedì nella chiesa di Santa Maria Maddalena, ndr). Ha detto che Giorgia era una persona giusta. Mi ha colpito quella parola perchè mi ha fatto venire in mente qualche anno fa una persona che stimo, e che mi disse che un leader non è nè buono nè cattivo, ma una persona giusta. Ecco, Giorgia Maiardi era una leader”.

In consiglio comunale entra Cristina Alpi

La seduta è stata poi sospesa, e prima di affrontare i punti all’ordine del giorno si è proceduto alla surroga della consigliera Maiardi. La prima dei non eletti nel 2020 nelle fila della Lega era Cristina Alpi, che da martedì ha preso posto in consiglio comunale.