La console degli Stati Uniti a Ravenna: si rinnova la collaborazione tra i due Paesi

Si è svolto questa mattina, presso il Palazzo della Prefettura, l’incontro istituzionale tra il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa e la Console generale degli Stati Uniti d’America Daniela Ballard, che da agosto 2023 ha assunto servizio al Consolato Generale di Lungarno Amerigo Vespucci a Firenze con competenze anche sulla regione Emilia Romagna. Presenti anche Emma Tewksbury Volpe, funzionaria diplomatica che lavora al desk Italia al Dipartimento di Stato a Washington e Michele Comelli, specialista in economia politica del predetto Consolato.

“E’ stata una visita molto cordiale - ha dichiarato il Prefetto - improntata alla massima disponibilità tra gli Stati Uniti e le Istituzioni Ravennati, l’incontro è stato anche occasione per rimarcare la tradizionale collaborazione tra i due Paesi sulle tematiche che riguardano da vicino il nostro territorio provinciale con scambio di idee sulla storica amicizia tra Italia e Stati Uniti”. Il confronto è proseguito sulle principali priorità con particolare riferimento ai lavori del PNRR che impegneranno tutte le strutture sia degli Enti Locali che dell’Autorità Portuale e poi l’emergenza migranti che vede in prima linea oltre la Prefettura, i Comuni e l’intero sistema di accoglienza locale. Non è mancata poi la vicinanza espressa dal Console Generale alle popolazioni della Romagna per l’imminente anniversario degli eventi alluvionali del maggio scorso che hanno colpito in modo particolare Ravenna e la sua Provincia.

A conclusione della visita, il Prefetto De Rosa ha ringraziato il Console, donandole un piatto raffigurante i mosaici di Ravenna ed un libro sugli stemmi del Palazzo del Governo, mentre il Console Daniela Ballard ha regalato il libro “The United States Capitol” sull’architettura del Campidoglio Statunitense. Nel lasciare la Prefettura il Console ha ribadito il suo affetto per Ravenna, confermando la massima disponibilità a collaborare per migliorare sempre di più i rapporti e le iniziative tra i due Paesi.