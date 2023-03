Consulta del volontariato, dopo le dimissioni gli ex consiglieri attaccano il presidente

Non si arrestano le polemiche nel mondo del volontariato ravennate. Dopo la chiusura della Casa del Volontariato, avvenuta a giugno scorso dopo 10 anni di attività, e in seguito alle dimissioni in toto del consiglio della stessa consulta avvenute a novembre, i consiglieri dimissionari lanciano un'altra critica all'ex presidente.

"Non possiamo tacere il nostro dissenso sulle modalità di conduzione dei rapporti adottata dal residente, anch’egli dimissionario ormai da mesi, che ha portato allo sfaldamento del consiglio stesso, poi alla impossibilità di gestire la fase di rinnovo in forma condivisa - attaccano Ettore Laghi, presidente Ada, Leonardo Orlando, presidente Avis, Giovanna Piaia, presidente Dalla parte dei minori, Mario Pretolani, presidente Associazione Volontari Ior, e Daniela Toschi, presidente Alice - Abbiamo chiesto via mail al presidente della Consulta, senza alcun riscontro e senza esito, di incontrarci in via formale o informale, per facilitare da un lato lo svolgimento delle attività e dall’altro la transizione al rinnovo degli organismi. L’ultimo atto ha visto il Presidente dimissionario, in modo unilaterale e senza alcun confronto in seno Consiglio Direttivo uscente, convocare l’Assemblea ordinaria dei soci della Consulta il prossimo 13 marzo, con all’ordine del giorno l’elezione per il rinnovo sia del Consiglio Direttivo, sia del Collegio dei Revisori dei Conti, con la specifica testuale che “si convoca la riunione con la sola ed esclusiva funzione di procedere all’elezione dei nuovi organismi. Non sarà previsto un momento di confronto ma un solo momento di voto”".

"Fornire a tutti i consiglieri i verbali delle precedenti assemblee elettive non andate a buon fine e chiedere al Consiglio dimissionario un aiuto per promuovere l’elezione dei nuovi eletti sarebbero stati atti dovuti - attaccano gli ex consiglieri - La convocazione che è stata inviata non rianima lo spirito di impegno e soprattutto non promuove un sano esercizio di democrazia, il lavoro collettivo, il confronto sulle idee, in un organismo che dovrebbe rappresentare un momento di coordinamento e supporto offerto a tutte le associazioni di volontariato del territorio e l’interfaccia con le Istituzioni locali, a cui facciamo appello per ricondurre il confronto nel giusto alveo".