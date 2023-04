La consulta del volontariato incontra il Comune per coinvolgere i giovani ravennati

Uno degli obiettivi della Consulta del Volontariato di Ravenna sarà includere e coinvolgere i giovani grazie alle imminenti iniziative in programma. E’ quanto è stato detto all’incontro tra l’amministrazione comunale di Ravenna e la neo nominata dirigenza della Consulta del Volontariato bizantina. “Un proficuo incontro” come sottolineato dalla consulta stessa, a cui hanno preso parte anche il sindaco Michele De Pascale e l’assessora Federica Moschini.

La consulta del volontariato ha in cantiere alcune progettualità tra le quali l’incontro con tutte le associazioni di volontariato del territorio in tutte le sue forme. Questo permetterà di aumentare il bagaglio di competenze di tutti i volontari che potranno impiegare in modo costruttivo il proprio tempo libero aiutando e supportando la comunità e il territorio; un modo per sviluppare le capacità relazionali e comportamentali, ovvero le competenze trasversali come lo spirito di squadra, di adattamento, la creatività e la capacità di risolvere i problemi. La consulta inoltre tenterà di coinvolgere nel volontariato i giovani rivolgendosi con interventi mirati a studenti e scuole “perché il rafforzamento e lo sviluppo delle soft skills sono sempre più importanti anche per inserirsi nel mondo del lavoro e il modo migliore per apprenderle è quello di uscire dalla propria zona di comfort: il volontariato è un’esperienza che mette alla prova e aiuta a spingere i propri limiti un po’ più in là” fanno sapere dal direttivo della Consulta. Infine nel corso dell’incontro istituzionale con l’amministrazione si è parlato e condiviso in merito alla necessità di recuperare il dialogo con tutte le componenti associative e non, finalizzato a superare qualsivoglia muro divisorio e a ritrovare coesione e unità di intenti.