Consumo di alcol sui lidi: più di 1 minorenne su 3 sfora il limite. E tra i maschi adulti si supera il 62%

Oltre il 37% dei minorenni sottoposti all'alcoltest è "rosso", ovvero supera i limiti fissati dalla legge a 0.5g/l. Tra gli adulti le percentuali aumentano e vanno oltre il 50%. Questi sono alcuni dei dati che viene evidenziato dai controlli effettuati nel corso dell'estate sui lidi ravennati dai volontari Anc (Associazione Nazionale Carabinieri), all'interno della campagna di sensibilizzazione sul consumo consapevole di bevande alcoliche. Si tratta di un'attività condotta in linea con il piano sicurezza lanciato dalla Prefettura per arginare le frange di “Malamovida” fra i giovani frequentatori dei lidi ravennati nelle ore serali e notturne.

L'indagine

Per lo svolgimento del servizio, nei sabati sera dei mesi di luglio e agosto 2023, quattro pattuglie di Anc hanno operato in contemporanea: tre hanno svolto attività di osservazione e controllo percorrendo le zone sensibili dal Rivaverde fino al Molo Dalmazia di Marina di Ravenna; la quarta, munita di due apparecchi di misura del tasso alcolemico, ha stazionato nei pressi del cartellone, ideato e redatto dal nostro stesso nucleo Anc, illustrativo delle finalità della “missione” in termini di prevenzione, educazione e sicurezza.

A tale scopo sono stati acquistati e opportunamente calibrati due AlcoBlow 10, precursori etilometrici specifici per un controllo veloce e preciso della concentrazione di alcol nel sangue. Le vistose spie Verde e Rosso indicano i valori inferiori o superiori al limite consentito per legge (0.51g/l). Il prolungamento del servizio di pattuglia fino alle 3.30 di notte ha permesso ai campionamenti di assumere un valore statistico significativo e attendibile.

"La campagna sociale - precisano i volontari Anc - è stata un’opportunità educativa per i giovani, di grande rilevanza sociale e scientificamente valida grazie al contributo del nostro dottor Benito Righetti. Tutti i volontari sensibilizzati al problema delle dipendenze con una lezione del dottor Giovanni Greco, già direttore del Sert di Ravenna, hanno effettuato gli 'screening' non invasivi, su giovani e giovanissimi che volontariamente hanno soffiato nel beccuccio del precursore a cella elettrochimica 'AlcoBlow10', per rilevare la presenza o l’assenza di alcool nel respiro".

I risultati

In tutto, sono stati 1.166 i test eseguiti. Varia l'età degli "intervistati" che vanno appunto dai minorenni ad adulti fino ai 54 anni. Varia anche la provenienza dei giovani che hanno effettuato il test, con un 50% che comunque apparteneva alla provincia di Ravenna. Sul totale degli individui intervistati, 162 sono risultati minorenni di cui 103 maschi e 59 femmine. Il risultato del test dice che "nei giovani minorenni il tasso alcolemico rilevato nelle femmine al di sopra del limite di 0.5g/l (R=Rosso) è percentualmente confrontabile (35.9%) a quello dei maschi (38.8%), nonostante sia ampiamente verificato la maggiore fragilità degli individui femmine agli effetti tossici dell’alcol", si legge nella relazione finale. In pratica su 162 minorenni, 61 (37,6%) è risultato oltre il limite di legge: 40 di questi erano maschi, 21 le femmine.

Per quanto riguarda gli adulti, viene presa in esame la fascia di età fra i 25 e 54 anni. "I dati - si legge nella relazione fornita da Anc - danno indicazioni chiare ed inequivocabili sugli elevati tassi alcolemici oltre il limite di legge (Rosso) che giungono a toccare il 70% negli individui maschi. Tassi pericolosamente elevati non solo per lo sforamento del limite di legge (0.5 g/l), ma per la perdita di stato di coscienza e capacità motorie tali da richiedere, a volte, l’intervento delle ambulanze e delle forze dell’ordine". I dati "indicano inoltre che i maggiorenni accedono ai luoghi di svago ad ore più tarde rispetto ai minorenni e che gli individui femmine hanno un rapporto con l’alcol molto più controllato rispetto ai maschi". In particolare le femmine sottoposte al test sono state 331 e di queste 171 (51,6%) sono risultate oltre il limite di legge. 673 sono invece i maschi sottoposti al test, dei quali 423 (62,8%) hanno sforato il limite. La fascia oraria "clou" è risultata quella tra l'1 e le 2 di notte, quando il 67% delle donne e il 68% degli uomini non ha superato il test.