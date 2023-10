Consumo di suolo, De Pascale: "Non potevamo fermare urbanizzazioni". Mercalli: "Serve legge nazionale"

Le conseguenze dei cambiamenti climatici, la produzione di energia, dal progetto Agnes al rigassificatore, e tanti altri temi sono stati al centro dell'incontro che si è svolto mercoledì sera al Teatro Rasi di Ravenna con il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale, e il climatologo Luca Mercalli. Uno dei temi centrali, toccati sia dal divulgatore scientifico piemontese che dai cittadini presenti al dibattito, è stato poi il tema del consumo di territorio, che da anni risulta molto elevato nel territorio ravennate, come evidenziato dalle indagini dell'Ispra e da Legambiente. Lo stesso Mercalli, durante l'appuntamento ha sottolineato che uno dei problemi evidenziati dall'alluvione di maggio nel nostro territorio è quello delle urbanizzazioni: "Abbiamo visto attraverso i droni le immense lottizzazioni di villette a schiere fatte 30 anni fa. Quelle forse potevamo evitarle o farle in un altro posto". Il climatologo ha quindi esortato tutti a compiere una "riflessione su una legge sul consumo di suolo - e ha sottolineato - Meno aggiungiamo su questo territorio e meglio è".

A quel punto i cittadini presenti in teatro hanno chiesto spiegazioni al sindaco sulla situazione di Ravenna. "L'ultimo piano della nostra città è stato fatto nel 2003, quando il Psc ha identificato tutte le aree di espansione urbanizzabili", ha detto De Pascale. Il disegno della città, prosegue il sindaco "era quello di completare l'area entro la grande viabilità di Ravenna con una cintura verde e con il completamento di aree residenziali e commerciali nella parte interna alla circonvallazione". Nel 2015 è poi arrivata la nuova legge regionale che ha limitato le future urbanizzazioni e ha posto un limite al 2020 per la presentazione dei piani di urbanizzazioni. Questo, spiega De Pascale, ha creato una corsa alle autorizzazioni. Alcune urbanizzazioni, tuttavia, non saranno più realizzate. Nel piano del 2003, spiega De Pascale, "Classe e Ponte Nuovo sono previste raddoppiate", ma in quel caso i piani sono appunto decaduti. Diversa la situazione per altre urbanizzazioni presentate di recente come quelle di viale Europa a Ravenna, quelle di Mezzano e di Madonna dell'albero.

"Nessuna altra Regione italiana può togliere capacità edificatorie dove queste erano presenti", chiarisce De Pascale. "La nostra città ha visto una grande corsa a edificare, corsa alla quale non c'erano strumenti per dire no". Ci sarebbe però un dato falsato per Ravenna, quello della dimensione territoriale: "Il comune di Ravenna ha un territorio di 653 km quadrati, tre volte Milano", ricorda il sindaco. Il dato statistico, secondo De Pascale, sarebbe appunto legato al fatto che Ravenna sia il secondo comune più grande d'Italia. Il sindaco ha posto poi una riflessione sul rischio alluvionale, il comune di Ravenna è "a rischio alluvionale del 100%", e su quello della permeabilizzazione del territorio. "Abbiamo bisogno di una legge sul consumo di suolo" ha ribadito Mercalli "le singole amministrazioni non arrivano a contrastare questa pressione che, purtroppo, arriva anche dai singoli. Non è solo la politica. C'è tanta gente che farebbe chissà cosa per far diventare fabbricabile il proprio terreno".