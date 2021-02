Esce per concimare i campi e muore ribaltandosi col trattore nel fosso

Un'altra tragedia nel ravennate. Lunedì pomeriggio, intorno alle 15, un contadino di 70 anni residente in via Concezione a Cannuzzo è uscito di casa per concimare il proprio terreno a fianco della sua abitazione. Mentre faceva una manovra a bordo del trattore sul bordo del fosso, l'uomo si è ribaltato con il pesante mezzo nello stesso fossato. Ad accorgersene e a lanciare l'allarme sono stati i parenti dell'anziano.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Per i rilievi del caso sono intervenuti i Carabinieri di Cervia-Milano Marittima, oltre ai Vigili del fuoco di Cervia e Ravenna per recuperare il cadavere del 70enne.