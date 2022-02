Contagi e ricoveri in discesa, Donini: "L'Emilia Romagna presto tornerà in zona bianca"

L'Emilia-Romagna comincia a intravedere la zona bianca. Lo dicono i numeri sull'andamento della pandemia negli ultimi giorni presentati martedì mattina in commissione dall'assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini. "Non abbiamo mai rischiato l'arancione in maniera così evidente - premette Donini -. Ci siamo molto allontanati da quella soglia e anzi stiamo tornando verso la zona bianca. Auspichiamo nel giro di qualche settimana di tornarci: meno vengono impegnati i reparti ospedalieri per il Covid più poteremmo accelerare sulle attività ordinarie".

Di strada da fare ce n'è ancora un po'. La saturazione dei reparti, in discesa, è martedì al 24,5% in regione, mentre la soglia per il rientro in zona bianca è al 15%. Più facile che il rientro in bianco avvenga grazie alle terapie intensive, dove il dato è al 12,7% (soglia al 10%). In pratica "siamo in una situazione inversa rispetto a questa settimana fa", sottolinea Donini, quando appunto si stava rischiando l'arancione. Il calo dei contagi intanto prosegue. "Sono circa 2.900 i nuovi contagi e si profila il mantenimento di una curva al ribasso anche sui ricoveri", informa Donini anticipando in parte i dati del bollettino quotidiano. Si tratta ormai nella quasi totalità dei casi della variante Omicron e la classe di età con dati più altri resta la fascia 6-10 anni, ma, puntualizza l'assessore, "tutte stanno flettendo verso il basso".

L'Rt dell'Emilia-Romagna è da 0.84 a 0.79 (a seconda da come viene calcolato) e questo "promette che la curva epidemiologica possa diminuire anche nei prossimi giorni". Inoltre, precisa ancora l'assessore, "siamo in flessione anche tra gli operatori sanitari, una situazione che ci consente di disporre di maggiori forze" per le altre attività. Infine, Donini fa un bilancio della campagna di autotesting lanciata dall'Emilia-Romagna il 17 gennaio scorso. In poco meno di un mese, sono state 33.444 le persone che hanno utilizzato questo strumento. "Visto che non credo il Covid ci abbandonerà nelle prossime stagioni - dice l'assessore - dovremo prepararci a poche e chiare regole, dandoci delle priorità". (fonte Dire)