Continua l'allerta per frane: treni ancora fermi sulla linea ferroviaria Faentina

A causa dell’allerta lanciata dal Sanf, il Sistema di Allertamento Nazionale per la previsione di possibili fenomeni franosi indotti da piogge lungo l'infrastruttura ferroviaria , non ancora rientrata, la circolazione ferroviaria nella tratta Faenza - Marradi rimane sospesa. L'interruzione era scattata lunedì mattina, anche a seguito dell'allerta arancione emessa per quella zona dalla Regione Emilia-Romagna .

Come da procedura concordata con le imprese di trasporto e le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna, sono previste corse con bus con possibile aumento dei tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale. Aggiornamenti nella sezione Infomobilità di Rfi e sulle pagine Infomobilità di Trenitalia.