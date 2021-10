Continua l'amicizia fra Cervia e Pinzolo-Madonna di Campiglio: a Natale tornano gli abeti

L’assessore Luca Vidi di Pinzolo - Madonna di Campiglio, in visita a Cervia, ha riconfermato la donazione degli abeti di Natale anche per le prossime festività. "Gli amici di Pinzolo - Madonna di Campiglio sono sempre stati a fianco della nostra città anche in questi periodi difficili e non hanno mai smesso di partecipare e sostenere Cervia Città giardino con il loro splendidi allestimenti floreali nella Rotonda 1 maggio" affermano dal Comune di Cervia.

Nel grande allestimento verde si nota infatti uno scorcio dolomitico caratterizzato da fioriture di Sunpatiens e Alisso a simulare l’ambiente alpino invernale, su cui si staglia lo skyline delle montagne più belle del mondo patrimonio dell’Unesco e in cui trova collocazione la struttura originale di una cabinovia, completato da una grande aiuola di Rose sevillana. Il Comune di Pinzolo-Madonna di Campiglio è inoltre legato a Cervia da un doppio Patto di Amicizia, uno sottoscritto anni fa con l’amministrazione comunale e l’altro con il Circolo Pescatori La Pantofla in primavera.

La delegata al verde Patrizia Petrucci ha dichiarato: "E’ sempre una gioia accogliere l’Assessore Luca Vidi di Pinzolo-Madonna di Campiglio, che da tempo sceglie anche di trascorrere personalmente le sue vacanze a Cervia. Pinzolo- Madonna di Campiglio da anni ci dimostra la sua amicizia e riserva sempre una speciale attenzione alla nostra città, contribuendo alla realizzazione di Cervia Città Giardino e donandoci inoltre gli abeti di Natale. Rivolgo un ringraziamento particolare a Luca e all’assessore Cesare Cominotti, che ci dimostrano il loro affetto e che noi ricambiamo di cuore".