Continua la maratona solidale dei Cerviaman: una donazione dall'associazione 'Genitori per sempre'

Non si ferma il legame solidale che unisce Cerviaman alle associazioni attive nel territorio: l’associazione Genitori per sempre ha infatti devoluto 779,41 euro al progetto 2024. “La donazione di Genitori per Sempre, assieme al ricavato della 5 km non competitiva della Cervia Run pari a 2485,40 donato dall’organizzatore Marco Morigi prova ancora una volta che Cerviaman sta facendo squadra sul territorio ed il grande cuore dei Cìcervesi - dichiarano i responsabili di Cerviaman nel Cuore - Un sentito ringraziamento a Marco Morigi per Cervia Run, Stefania Cortesi e Simone Lucchi per Genitori per Sempre”. Per chi volesse sostenere il progetto è attiva la sottoscrizione a “Cerviaman nel Cuore”: è possibile sottoscrivere la campagna presso il Bar della Betta ed il Ristorante “Il Veliero”.