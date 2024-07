Continuano i Cre estivi al Mic: un'occasione per giocare con la ceramica

Ogni estate il Mic di Faenza organizza una serie di Cre estivi con laboratori e attività ludiche legate alla ceramica. Le attività, predisposte dal lunedì al venerdì, sono rivolte ai ragazzi dai 6 ai 13 anni dalle 8.45 alle 13. Ogni giorno i ragazzi saranno coinvolti in laboratori ceramici ispirati al metodo Giocare con l’arte di Munari condotti dalla ceramista Antonella Bassenghi. Negli ampi spazi del laboratorio e delle sale del Museo i ragazzi scopriranno, tra gioco e tecnica, cenni di storia della ceramica e sperimenteranno come manipolare l’argilla e dare sfogo alla propria fantasia per realizzare ciotole, vasi e texture ispirati agli oggetti esposti al Museo. Ancora posti disponibili per i turni del 15-19 luglio, 22-26 luglio. Il costo è di 100 euro.