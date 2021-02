Continuano i lavori sulla E45: chiude un tratto di statale

Per consentire l’esecuzione dei lavori di risanamento della pavimentazione sono previste limitazioni al traffico lungo la strada statale E45

Per consentire l’esecuzione dei lavori di risanamento della pavimentazione sono previste limitazioni al traffico lungo la strada statale E45. Da mercoledì 17 e sino a venerdì 26 febbraio sarà chiuso al traffico il tratto compreso tra i km 249,500 e 247,500 in direzione Roma, con l’istituzione del doppio senso di marcia in direzione Ravenna.