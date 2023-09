Continuano le iniziative benefiche destinate alla raccolta fondi per il Progetto Filippo

L’attività benefica dei Cerviaman continua a ricevere costanti manifestazioni di appoggio. Quest’anno la scelta si è concentrata sul “Progetto Filippo”: il ricavato della stagione verrà consegnato ai genitori di un giovane cervese affetto da tetraparesi spastica, che poi lo devolveranno alla costruzione di un nuovo centro diurno per giovani disabili a Cervia. Mentre gli atleti si stanno preparando alacremente per l’ormai imminente Ironman, che rappresenta il clou stagionale, si moltiplicano anche le iniziative per la raccolta destinata al fine benefico, In questa settimana, sono stati due i momenti significativi al riguardo. Martedì sera si è svolto un aperitivo con una sorta di lotteria pro-Cerviaman al Bar Vaniglia di Cervia: la partecipazione è stata notevole, e sono stati raccolti 400 euro.

Una cifra analoga, ancor più inattesa (e quindi davvero gradita) è stata raccolta da un gruppo di amici di Villa Inferno e Sant’Andrea, che hanno organizzato una cena proprio allo scopo di raccogliere fondi per il Progetto Filippo. Tutte manifestazioni che confermano il coinvolgimento sempre maggiore della città e delle frazioni in un’attività che è ormai entrata in maniera stabile nell’estate cervese.