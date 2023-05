Si fa il conto dei danni dopo l'alluvione: aziende e campi devastati

Danni enormi che mettono in ginocchio il territorio ravennate. Dopo le pesanti piogge che si sono abbattute sulla Romagna e l'esondazione di diversi fiumi nel Ravennate, cittadini, associazioni e aziende iniziano a fare una prima conta dei danni. "Il primo computo dei danni è devastante - afferma Legacoop Romagna - La Cooperativa Agricola Braccianti Massari di Conselice, che occupa 134 persone, vede sommersi dalle acque esondate, ancora in queste ore, la quasi totalità dei propri terreni (2.500 ettari) in conduzione, nonché le attività connesse (centro aziendale, officina, agriturismo, stalla da latte biologico, biodigestore, azienda faunistico-venatoria); la Cooperativa Agricola Braccianti di Bagnacavallo e Faenza, che occupa 39 persone, (900 ettari, il centro aziendale e il biodigestore); Agrisfera che occupa 133 persone, si trova con sommersi 60 ettari di mais biologico, a Conventello, destinati alla stalla da latte. Purtroppo anche aziende produttive come Deco Industrie e Terremerse hanno dovuto fermare gli stabilimenti a causa del maltempo. Il conteggio dei danni è in via di definizione".

Sempre Legacoop scrive al presidente della Regione Stefano Bonaccini e all’assessore all’Agricoltura Alessio Mammi domandando "un salto di qualità nella dichiarazione di calamità naturale per le zone colpite - e, in particolare - la garanzia di accesso a ristori adeguati alla copertura dei danni diretti e indiretti per le aziende agricole con grandi estensioni, che devono occupare per loro stessa missione molta manodopera regolare e qualificata". Per Legacoop il perdurare degli allagamenti farà si che "le colture presenti andranno sostanzialmente perse (cereali, foraggere, orticole, colture da seme), senza considerare gli investimenti necessari successivamente per il ripristino della coltivabilità".

Bevilacqua (Ugl): "Sospensione di mutui e tributi per famiglie e imprese"

“Sospendere i mutui contratti con gli istituti bancari da famiglie e imprese, mondo produttivo e agricolo, per chi ha avuto la casa, i capannoni ed i raccolti distrutti dall'ultima fortissima ondata di maltempo che s'è abbattuta in Emilia-Romagna. Chiediamo anche l’immediata sospensione dei tributi locali, mentre sono ancora in corso di quantificazione i danni provocati da quest’ultima sciagura climatica”. Lo chiede in una nota Tullia Bevilacqua, segretario regionale Emilia-Romagna dell'Ugl. “La Regione intervenga al più presto e con idonei strumenti economico-finanziari a salvaguardia delle famiglie e delle aziende fortemente danneggiate dagli eventi franosi e alluvionali degli ultimi giorni. Chiediamo di sostenere in questa fase delicata coloro che hanno perso casa e rischiano anche il posto di lavoro, con l'assistenza e il sostegno dovute alle persone colpite dai danni e dalle conseguenze del maltempo che si è abbattuto sulla nostra regione”, aggiunge Bevilacqua.

“Adesso, in attesa che sia garantita la copertura delle prime spese necessarie per affrontare l’emergenza, riteniamo necessario predisporre un preciso programma di agevolazioni e sgravi che, soprattutto nel ravennate e nel bolognese, le aree maggiormente colpite dal maltempo, permettano a chi è in ginocchio di sollevarsi e ripartire - propone il segretario regionale dell'Ugl - Capannoni allagati ed ettari di coltivazioni pregiate compromesse, abitazioni franate, strade collassate, soprattutto nelle aree periferiche e montane, ad aggravare una situazione già pesante e sottoposta a forti tensioni nei propri equilibri idrogeologici. L'ondata di maltempo degli ultimi giorni dimostra, una volta di più, che è è necessario attivare un tavolo regionale ad hoc per ragionare della definitiva e sistematica messa in sicurezza del nostro territorio anche con lo stanziamento di maggiori risorse, anche quelle già in preventivo che, purtroppo va detto, sono state sottratte al bilancio regionale per alleggerire il disavanzo della sanità. Interveniamo con più convinzione per risolvere la questione dell'emergenza climatica, nella speranza di non dover piangere altre vittime del dissesto e della mancata cura dell'ambiente in cui viviamo e lavoriamo”.

Confcooperative: "Aperto un conto corrente per aiutare le imprese associate"

Confcooperative Romagna ha aperto una raccolta fondi per aiutare i cooperatori e le cooperatrici delle imprese associate che hanno subito danni dall’alluvione che ha colpito la Romagna e in particolare i comuni della Romagna faentina e della Bassa Romagna. "Abbiamo già ricevuto tante segnalazioni da parte delle nostre imprese. È ancora presto per stimare i danni ma vogliamo essere pronti e fare tutto il possibile per aiutare le cooperative, le persone che vi lavorano e le loro famiglie - sottolinea il presidente di Confcooperative Romagna, Mauro Neri - È il momento di restare uniti e cooperare". Tutte le persone che vogliono contribuire alla raccolta fondi possono donare tramite bonifico al conto corrente bancario “Confcooperative Romagna per le cooperatrici e i cooperatori alluvionati” IBAN IT25 G 08542 23700 000000731028. Il conto è aperto presso la Bcc ravennate, forlivese e imolese che ha azzerato ogni costo di commissione per tutti i correntisti. Per chi non ha il conto presso l’istituto di credito cooperativo valgono le commissioni previste dalla propria banca.

"Questo è solo un piccolo aiuto in più che vogliamo dare alle famiglie e alle persone colpite da questa calamità. Stiamo lavorando a ogni livello, locale, regionale e nazionale per fare in modo che la ripresa sia più veloce ed efficace possibile - continua Neri - e che arrivino presto tutte le risorse possibili da parte dello Stato. Bene ha fatto la Regione a richiedere lo stato di calamità per il nostro territorio e, stante le informazioni in possesso nelle ore antecedenti gli eventi, positivo è stato il lavoro di comunicazione e informazione fatto dagli amministratori locali, dalle forze dell’ordine e dalla Protezione civile. Sono state colpite molte abitazioni ma anche molte imprese, per non parlare di ettari ed ettari di campi coltivati che già avevano subito i danni da gelate e grandinate – prosegue -. Siamo, inoltre, molto preoccupati per il territorio collinare e montano che ha subito smottamenti e frane in diversi punti, ostacolando la viabilità e rendendo ancora più difficile la tenuta del territorio. Auspichiamo che la ripresa sia celere ma anche lungimirante e che si lavori per mettere sempre più in sicurezza i territori in vista di eventi calamitosi come questo, partendo dalle montagne e arrivando alle pianure".

