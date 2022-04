Contrasto alla violenza di genere: arrivano 9 mattonelle in mosaico di "Ravenna città amica delle donne”

Pensato e realizzato dal Collettivo Racconti Ravennati, è "fiorito" venerdì in Piazza dei Goti all'ex villaggio Anic (zona viale Mattei) un giardino di fiori rossi in mosaico del progetto “I Fiori di Ravenna - Ravenna città amica delle donne”. Il messaggio di solidarietà e vicinanza alle vittime di violenze e maltrattamenti, racchiuso simbolicamente nel fiore reciso rappresentato all’interno delle mattonelle in mosaico, è stato lanciato ancora una volta grazie all’iniziativa privata dei 9 esercizi e studi professionali che si affacciano sulla piazza. All’evento inaugurale erano presenti il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa, l’assessora alla cultura e politiche di genere Federica Moschini, la presidente di Linea Rosa Alessandra Bagnara e le mosaiciste Annafietta e Lea Ciambelli. Quella del Villaggio Anic è la terza area commerciale cittadina che decide di aderire al progetto del Centro Antiviolenza di Ravenna e schierarsi apertamente al fianco delle donne.