Contrasto alla violenza: una spesa per aiutare le donne che vivono nelle case rifugio

L’Associazione SOS Donna, centro antiviolenza di Faenza, sarà presente al supermercato Coop “I Cappuccini” di Faenza nella giornata del 14 maggio, dalle ore 9.00 alle 19.00, per una raccolta alimentare in supporto alle donne che subiscono violenza, ospiti nelle case rifugio o accolte dall’associazione.

Le volontarie del centro antiviolenza saranno presenti con un punto informativo per sollecitare e sensibilizzare ancora una volta la cittadinanza ad una riflessione sulla violenza alle donne. A chi si reca a fare la spesa alla Coop “I Cappuccini”, distribuiranno inoltre - nel pieno rispetto delle disposizioni anti-Covid - una lista con l’elenco degli alimenti e dei beni di prima necessità che possono essere donati a SOS Donna dai clienti della Coop: dai prodotti alimentari a quelli per l’igiene personale, dai prodotti per l’infanzia a quelli per la pulizia della casa, tutto ciò che è utile nella vita quotidiana. Tutti i prodotti raccolti saranno destinati alle donne e alle/ai bambine/i ospiti nelle strutture a indirizzo segreto gestite dall’associazione e alle donne in uscita dalla violenza che si rivolgono a SOS Donna.

L’azione di SOS Donna-Servizio Fenice (sportello voluto dal Comune di Faenza, Assessorato Pari Opportunità) sul territorio comprensoriale faentino ha visto, nel 2021, 203 donne accolte e, dal primo gennaio 2022 ad oggi, più di 70 donne si sono già rivolte a noi. Fare la spesa alla Coop nella giornata di sabato 14 maggio significa sostenere le donne vittime di violenza e le/i loro bambine/i, messe ancora più in difficoltà dalle conseguenze economiche e sociali dell’emergenza sanitaria in atto, e contrastare la violenza domestica.