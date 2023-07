Contributi per l'alluvione, partono i controlli della Polizia Locale sulle dichiarazioni

Con una delibera approvata martedì, il Comune di Ravenna ha definito i primi criteri operativi per l’erogazione dei contributi del cosiddetto fondo comunale alluvione, costituito dalle donazioni a favore dei cittadini colpiti dall'alluvione. Un primo fondo da oltre 2 milioni di euro, cui potranno accedere tutti coloro che hanno presentato richiesta di Cis (Contributo di immediato sostegno) e/o Cas (Contributo di autonoma sistemazione).

Scattano in parallelo anche i controlli. La Polizia Locale informa che, in aderenza alle disposizioni della protezione civile, sono in corso i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate per ottenere il Contributo di autonoma sistemazione. I beneficiari, all’atto del rientro a casa per ripristinata agibilità, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al Comune di Ravenna, al fine del corretto calcolo delle giornate oggetto del rimborso.