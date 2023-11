Contributi per le auto alluvionate, Comitati Riuniti: "Passo significativo, ma servono fondi della Regione"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

La Regione presta ascolto alle nostre richieste ed ha preso in considerazione un ristoro sia di una parte delle spese sostenute per la riparazione delle auto danneggiate dall'alluvione sia del danno subito a seguito di una vendita forzata, dettata dall'urgenza della criticità economica del momento. Durante la partecipazione alla Commissione, abbiamo avuto l'opportunità di esprimere le nostre perplessità di fronte al quadro normativo, frutto della volontà legislativa regionale.

Nonostante alcune perplessità persistano, I "Comitati Riuniti" hanno evidenziato l'importanza di includere nel pacchetto di aiuti tipologie diverse di danni subiti dai veicoli. Il risultato ottenuto rimane comunque sostanziale. La Regione ha infatti chiarito, in data 20 ottobre 2023, che, in caso di richieste di indennizzo superiori alle previsioni statistiche, un'ulteriore parte delle donazioni raccolte sarà destinata a coprire le spese sostenute dai cittadini per i propri mezzi di trasporto.

Tuttavia, è importante sottolineare che l'importo delle donazioni raccolte, nonostante esprima la generosità e la solidarietà delle persone, è limitato rispetto all'entità del danno materiale subito. Siamo consapevoli che il cammino per la completa riparazione dei danni sarà lungo e complesso, ma l'impegno della Regione rappresenta un passo significativo nella giusta direzione. Ricordiamo, infine, che si tratta di fondi provenienti da donazioni esterne, da qui l’auspicio è che la Regione possa destinare fondi propri al sostegno di questa causa per soddisfare la totalità delle richieste.

Comitati Riuniti