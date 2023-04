Centri estivi, dal Comune di Cervia 27mila euro a supporto delle famiglie per l'estate 2023

Tornano anche per l'estate 2023 i contributi alle famiglie da utilizzare per l'iscrizione dei propri figli ai centri estivi del territorio. Il Comune di Cervia ha stanziato 27 mila e 400 euro che andranno ad integrare i fondi previsti dalla Regione Emilia-Romagna per questo progetto di conciliazione vita-lavoro. Le persone che aderiscono potranno ottenere, in base ai requisiti, contributi fino a 100 euro a settimana, per un massimo di 300 euro. L'amministrazione comunale di Cervia, con il suo intervento, dà la possibilità agli utenti di ottenere fino a otto settimane di contributo, come per le scorse stagioni estive.

"I centri estivi e il loro buon funzionamento sono una delle priorità dell’amministrazione nell’ambito dei servizi ricreativi e ludici per l’infanzia - sostiene l'assessore alla Cultura del Comune di Cervia Cesare Zavatta - rispondono, inoltre, ad un bisogno di socialità dei bambini e vengono incontro alle esigenze lavorative dei genitori. Il Comune oltre ad accedere ai finanziamenti regionali ha ritenuto di stanziare 27 mila euro per sostenere questi importanti servizi estivi per la comunità”.

A Cervia esistono da diversi anni centri estivi accreditati e il Comune opera un'azione di sostegno alle realtà private, senza avere la gestione diretta degli stessi, ma mantenendo un ruolo di controllo e coordinamento delle rete dei servizi. In questi anni molte famiglie hanno potuto usufruire dei centri e del parziale rimborso dei costi da parte di Regione e Amministrazione comunale.