Contributi per aiutare a pagare l'affitto: a chi spettano e come richiederli

Anche il Comune di Russi aderisce al Protocollo d'intesa tra i Comuni di Ravenna, l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, l'Unione della Romagna Faentina, l'Acer Ravenna, la Prefettura di Ravenna, il Tribunale di Ravenna, l'ordine degli avvocati di Ravenna, i sindacati e le associazioni rappresentative dei proprietari e degli inquilini, che contiene misure volte al contenimento del disagio abitativo.

Le risorse messe a disposizione dal fondo, costituito con la quota residua dei contributi erogati dalla Regione Emilia-Romagna, sono destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto in favore di inquilini residenti nei Comuni che, a causa degli effetti della crisi economica, si trovano in una delle condizioni di inadempienza al pagamento del canone di locazione e sono forniti al fine di ottenere un differimento dall'esecuzione dello sfratto. Una volta riconosciuta l'ammissibilità al contributo, che in ogni caso non può essere superiore a 8.000 euro per gli immobili ubicati nei Comuni ad alta tensione abitativa e a 4.000 euro per gli altri immobili, lo stesso verrà erogato mediante rate trimestrali versate direttamente al proprietario dell'immobile.

I beneficiari che possono richiedere l'accesso alle misure di questo Protocollo sono gli inquilini: in possesso della cittadinanza italiana con contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato; con pendenza di un procedimento di sfratto per morosità per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida; con importo massimo di morosità non superiore a 10.000 euro per immobili situati nei Comuni ad alta tensione o disagio abitativo e a 7.000 euro per tutti gli altri immobili; con residenza nell’immobile oggetto della procedura da almeno un anno; in una situazione soggettiva che ha subito una diminuzione della capacità reddituale, tra cui per esempio: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di Iavoro; cassa integrazione che limiti notevolmente capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti a termine o di Iavoro atipici; cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali; possesso di un reddito Isee, ultimo disponibile, non superiore a 35.000 euro o valore Isee non superiore a 26.000 euro.

L'inquilino, inoltre, non deve risultare titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile e adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare. Per la concessione dei contributi non sarà pubblicato specifico avviso pubblico, ma saranno valutate le domande e le situazioni che rientrano nei criteri individuati nel protocollo stesso e la selezione avverrà secondo l'ordine di presentazione delle richieste.

Per i cittadini di Russi la domanda di contributo, va effettuata presso lo Sportello del Servizio Sociale Associato di via Trieste, 1, nei giorni di martedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il giovedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17.30. Nell'individuazione dei beneficiari ammessi a contributo si darà priorità a coloro che non percepiscono reddito di cittadinanza con relativa quota assegnata per il pagamento del canone di locazione. Le richieste previste nel presente Protocollo hanno validità dal 1 agosto 2021 al 31 dicembre 2022.