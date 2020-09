Contributi per il sostegno al pagamento dell'affitto a Cervia

Sono in arrivo contributi per il sostegno al pagamento dell’affitto per le persone e le famiglie in difficoltà. Si tratta di tre tipologie di benefici possibili grazie alle risorse derivanti dal Fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione e destinate al distretto socio sanitario di Ravenna, che comprende anche i Comuni di Cervia e Russi. Le risorse derivanti dal Fondo regionale ammontano a 635.416,99 euro e sono state assegnate per 515.404,53 euro al Comune di Ravenna, per 83.742,34 al Comune di Cervia e per 36.270,12 a quello di Russi.

Il primo dei benefici riguarda la riapertura delle graduatorie del Fondo affitto il cui bando si era chiuso lo scorso 28 febbraio: il primo stanziamento di risorse aveva dato risposta solo ad una parte delle persone in graduatoria; grazie alle nuove somme messe a disposizione altre 350 persone riceveranno i benefici entro la fine del mese di settembre. E’ in pubblicazione da venerdì sul sito del Comune l’avviso pubblico per l’accesso ai contributi diretti che verranno riconosciuti a coloro che autocertificheranno un calo del reddito causato dall’emergenza Covid – 19 e con Isee fino a 35.000,00. Per conoscere i dettagli dell’avviso e per presentare la domanda di contributo consultare il sito www.comunecervia.it.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il terzo beneficio riguarda la possibilità di rinegoziare i canoni di locazione esistenti riducendo l'importo del canone oppure modificando la tipologia contrattuale. Questo strumento si propone il duplice scopo di aiutare a fronteggiare la difficoltà nel pagamento del canone e al tempo stesso incentivare i proprietari di alloggi sfitti a immetterli sul mercato della locazione a canone concordato. Beneficiari sono i nuclei familiari con Isee fino a 35.000 euro. Il contributo è erogato una tantum al locatore. La rinegoziazione può consistere nella riduzione dell’importo del canone di locazione libero o concordato o transitorio oppure nella modifica della tipologia contrattuale da libero o transitorio (anche studenti) a concordato oppure nella stipula di nuovo contratto concordato. A breve sarà pubblicato il relativo avviso pubblico con le modalità per la presentazione delle domande.