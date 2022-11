Contributi per imprese e impianti sportivi contro il caro bollette a Cervia: come fare domanda

La Giunta di Cervia ha deliberato di stanziare 127mila euro di contributi, a fondo perduto, per le attività economiche a parziale ristoro dell’aumento dei costi energetici e per la loro valorizzazione e per le associazioni sportive che gestiscono impianti e palestre nel territorio comunale, sempre come aiuto per fronteggiare i costi energetici.

Sono in fase di pubblicazione tre avvisi per la concessione di contributi: “Avviso pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese a parziale ristoro dell’aumento dei costi energetici”, per il quale sono stanziati 80mila euro; “Avviso pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto a sostegno della valorizzazione delle attività economiche del territorio”, per il quale sono stanziati 20mila euro; “Avviso pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto ad associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi e palestre, pubblici e privati, situati nel territorio del Comune di Cervia a parziale ristoro dell’aumento dei costi energetici”, per il quale sono stanziati 27mila euro. Per essere ammessi al contributo, le attività economiche e le associazioni sportive potranno presentare la domanda fino a lunedì 12 dicembre. Gli avvisi, e relativi allegati, saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune.

L’Assessora alle Attività Produttive e allo Sport Michela Brunelli: “Il forte aumento dei costi del gas e dell’energia elettrica, dovuto alla crisi energetica internazionale, sta gravando sui bilanci delle imprese già fortemente provate dalle conseguenze economiche della pandemia da Covid e delle associazioni sportive dilettantistiche che rischiano, a fronte di maggiori costi, di dover rivedere le proprie attività. Con questi avvisi pubblici l’amministrazione comunale intende sostenere e salvaguardare, almeno in parte, l’attività sia delle imprese, che muovono l’economia del nostro territorio, sia delle società sportive, che svolgono un ruolo fondamentale sul tema dell’aggregazione giovanile e su quello del benessere e della promozione dell’attività fisica”.