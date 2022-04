Contributi per interventi di rilancio delle attività artigianali e commerciali a Casola Valsenio

Il Comune di Casola Valsenio ha approvato un nuovo avviso pubblico allo scopo di finanziare interventi per il rilancio delle attività artigianali e commerciali che intendono investire nel proprio ammodernamento. Lo stanziamento di risorse statali ammonta a 29.263 euro a fondo perduto e permetterà di finanziare interventi realizzati tra il 01/10/2021 e il 31/05/2022. Il contributo massimo accordabile alla singola impresa è di 12.000 euro, con un importo minimo per la candidatura di 2.000 euro per progetto.

L’avviso è rivolto in particolare alle micro e piccole imprese artigianali e commerciali operanti a Casola Valsenio. Le domande di contributo devono pervenire esclusivamente via PEC all’Unione della Romagna Faentina all’indirizzo: pec@cert.romagnafaentina.it entro il 31/05/2022. Moduli e maggiori info nell’Albo Pretorio e sui siti internet del Comune di Casola Valsenio e dell’Unione Romagna Faentina.