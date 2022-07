Contributi per la mobilità casa-lavoro a favore di persone con disabilità

L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha pubblicato un avviso pubblico per l’assegnazione di contributi a sostegno della mobilità casa-lavoro, nell’ambito degli interventi finalizzati a promuovere e sostenere il pieno diritto al lavoro delle persone con disabilità.

Gli interventi e le risorse messe a disposizione, finalizzate a promuovere e sostenere il pieno diritto al lavoro delle persone con disabilità sul territorio, sono destinate a persone disabili, inserite nel mondo del lavoro, residenti in uno dei Comuni dell’Unione della Bassa Romagna e che, per difficoltà negli spostamenti casa-lavoro, necessitano di servizi di trasporto personalizzato (per esempio mezzo proprio, car sharing, accompagnamento da parte di terzi, trasporto sociale ecc..). La domanda dovrà pervenire, con le modalità indicate nel bando, alla segreteria del Servizio sociale dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna entro le 12 di martedì 9 agosto.

Il bando prevede l’erogazione di un contributo forfettario fino a 3mila euro annui. In presenza di un numero di richieste superiore alle risorse assegnate, il contributo pro-capite potrà essere ridotto in modo proporzionale, per consentire il soddisfacimento di tutte le richieste. Per l’anno in corso è prevista la possibilità, qualora si verificassero economie rispetto alle risorse assegnate e a conclusione dell’istruttoria, il rimborso di spese sostenute per il solo servizio di trasporto a favore di tirocinanti con disabilità per gli spostamenti da e verso l’azienda ospitante.

L’avviso pubblico con i criteri e le modalità di assegnazione e la modulistica per la presentazione della domanda sono disponibili presso il sito dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna www.labassaromagna.it, nella sezione Servizi - Sociale - Sostegno economico.