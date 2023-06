Contributi per la realizzazione di iniziative pubbliche: domande aperte fino a fine giugno

Fino al 30 giugno è possibile presentare domanda per l’ottenimento di contributi comunali per la realizzazione di iniziative di interesse pubblico. Possono usufruire di tali contributi enti pubblici e privati, società, associazioni, enti di promozione, fondazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale “onlus”, federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciute dal Coni, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri, comitati, con o senza personalità giuridica e persone fisiche.

I contributi devono essere impiegati, tra l’altro, nella promozione di attività istituzionali, iniziative sociali, attività di valorizzazione del tessuto economico, iniziative connesse all’educazione e istruzione, iniziative di promozione turistica e sportiva.

Le domande, redatte su apposito modulo e corredate della necessaria documentazione, dovranno pervenire fino al 30 giugno 2023 ai servizi di competenza o all’Ufficio Archivio e Protocollo in piazza del Popolo 1, in forma cartacea oppure in formato digitale all’indirizzo pec specificato per ognuno, scrivendo nell’oggetto della mail: “Richiesta per contributi per iniziative anno 2023”.

Il modulo per la domanda con l’elenco dei documenti da produrre e copia del Regolamento contributi, sono in distribuzione nei Servizi indicati, U.O. Sportello Polifunzionale viale Berlinguer 30 e scaricabili dal sito internet del Comune di Ravenna sezione – Bandi e Concorsi/Bandi Vari oppure direttamente dal seguente link: https://bit.ly/contributi2023