Contributi straordinari per società e associazioni sportive danneggiate dal Covid a Cervia

L’Amministrazione Comunale di Cervia ha stanziato nuove risorse a sostegno di società ed associazioni sportive del territorio comunale la cui attività è stata limitata e danneggiata, anche economicamente, durante l’emergenza Covid. Possono presentare domanda le società ed associazioni sportive con sede legale nel Comune di Cervia, affiliate a Federazioni, Enti di promozione sportiva e discipline sportive associate, riconosciuti dal Coni, che abbiano sede legale e operativa nel Comune di Cervia; abbiano atleti tesserati residenti; abbiano dovuto sospendere e/o ridurre le attività a causa delle restrizioni legate alla pandemia Covid 19; abbiano realizzato nell’anno sportivo 2020-2021 attività sportiva d’allenamento, di promozione e corsi;

L’erogazione di tali contributi economici sarà effettuata in un’unica soluzione per le domande pervenute entro i termini, sino all’esaurimento dello stanziamento disponibile La domanda di contributo dovrà essere compilata online, dal legale rappresentante della Associazione/Società sportiva, accedendo alla sezione modulistica del sito web istituzionale del Comune di Cervia, dal 6 fino al 31 dicembre 2021. In caso di indisponibilità di idonea strumentazione informatica, la domanda può essere presentata in forma cartacea con consegna diretta presso gli Sportelli del Servizio Cervia Informa Cittadini, prendendo appuntamento al n. 0544979350 nelle seguenti giornate: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00.

L’assessore Michela Brunelli ha dichiarato: “Anche nel 2021, come lo scorso anno, abbiamo deciso di stanziare dei fondi propri per aiutare le realtà duramente penalizzate nei mesi di emergenza dovuti alla pandemia. E’ un contributo significativo che l’amministrazione ha messo a disposizione delle Associazioni sportive per supportarle e sostenerle in questi periodi difficili. L’amministrazione crede nei valori dello sport e da sempre ha investito in questo settore. Un contributo non solo economico, ma anche un segnale di sensibilità verso le associazioni cervesi, importanti realtà di aggregazione non solo per la pratica sportiva, ma ambienti di ritrovo fondamentali per la formazione e l’educazione dei giovani”.

Per informazioni è possibile rivolgersi telefonicamente: - al Servizio Cervia Informa il lunedì/martedì/giovedì/venerdì dalle 8,30 alle 13,00 ed il giovedì dalle 15,00 alle 17,00 (telefono 0544979350) - al Servizio "Servizi alla Comunità" – Ufficio Sport, (tel. 0544979361 –0544979372 dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13)