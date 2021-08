Controesodo, weekend da 'bollino rosso': criticità anche sull'A14. Sole con qualche nuvola di passaggio

Era annunciato come un weekend di controesodo da 'bollino rosso' e già dalle prime ore del mattino sono tante le code su varie arterie autostradali. Secondo Coldiretti sono finite le vacanze estive per due italiani su tre.

Tra le criticità maggiori come al solito la A14 in entrambe le direzioni, specie tra Bologna e Imola. Nel Riminese tra Riccione e Rimini nord 9 chilometri di coda in direzione Bologna, traffico intenso anche sull'intera tratta in direzione Taranto.

Nella 'mappa' che è stata tracciata dall'Anas alla vigilia del primo weekend di rientro dalle vacanze c'è anche la E45 tra le strade critiche, con un "incremento di traffico" anche lungo l'Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna e collega il nord est con il centro Italia.

In generale è previsto "traffico molto intenso" verso i grandi centri urbani e le regioni del Nord, ma anche per le ultime partenze in direzione delle località di villeggiatura, in particolare lungo la dorsale adriatica.

Per quanto riguarda il meteo sarà un rientro a casa soleggiato, ma con il rischio di qualche nuvola. "Cielo in prevalenza sereno, salvo sviluppo di nubi cumuliformi a evoluzione diurna lungo il crinale appenninico dove non si escludono locali rovesci", sottolinea Arpae. Temperature massime, stazionarie o in lieve aumento, fra i 28/29 gradi della costa e i 32/33 gradi in pianura.

Anche domenica sarà una una giornata soleggiata o poco nuvolosa sull'Emilia Romagna. Caldo in intensificazione e con esso anche l'afa, specie lungo le coste; picchi di 35-36 gradi sulle pianure.