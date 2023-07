Controlli ai camionisti su Adriatica e Baiona: raffica di irregolarità e multe

La Polizia locale - Ufficio Strumentazione Tecnica e Controllo Trasporto Pesante - durante i controlli effettuati sulla statale Adriatica in località Mirabilandia e sulla via Baiona, iniziati alle prime ore dell’alba di oggi, ha accertato il transito di autoarticolati non conformi alle normative in materia di trasporto pesante. Nello specifico sono stati controllati e sanzionati quattro veicoli.

Il primo ha riguardato un mezzo pesante con targa Repubblica San Marino, condotto da un 49enne residente nel riminese, il cui controllo dei dati, con utilizzo del police controller, ha fatto emergere violazioni inerenti il non corretto inserimento della carta tachigrafica, in quanto era stata inserita la carta conducente del titolare e non quella dell’autista. Gli agenti hanno quindi proceduto alla multa di 866 euro e al ritiro della patente, ai fini della sospensione e sequestro della carta tachigrafica. Il titolare dell’azienda si è recato sul posto per pagare la somma dell’infrazione ed evitare il fermo del veicolo, in quanto con targa estera.

Altri tre sono stati i conducenti di autoarticolati sanzionati, i primi due sempre sulla statale Adriatica, il terzo sulla via Baiona. Tutti guidavano senza avere rispettato il giorno di riposo. La sanzione prevista applicata ai primi due conducenti è stata di 203 euro. Nel primo caso si è trattato di un 39enne residente a Cremona, nel secondo di un foggiano di 57 anni; entrambe le violazioni sono state pagate immediatamente dai trasgressori.

Nell’ultimo caso, infine, è stato sanzionato con 404 euro, pagati immediatamente, il conducente di un mezzo pesante, un 47enne residente in Romania che non aveva effettuato il riposo settimanale. La sanzione ha inoltre previsto la decurtazione di 5 punti sulla patente e il ritiro temporaneo del documento di guida fino al completamento del riposo previsto (alle 21.40 di oggi).