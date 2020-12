Controlli anti-degrado all'ex ippodromo: 4 persone denunciate

Quattro persone denunciate perchè irregolari sul territorio, tre delle quali di nazionalità tunisina e quindi accompagnate in Questura per le procedure finalizzate all'espulsione, due verbali per violazione della normativa anticovid, due sanzioni contestate ai sensi del nuovo regolamento di Polizia Urbana per "comportamenti contrari al decoro e al quieto vivere". Questo, in sintesi, l'esito di controlli programmati nell'area dell'ex ippodromo di via Marani a Ravenna nel pomeriggio di giovedì, che hanno impegnato una decina di agenti appartenenti agli uffici sicurezza urbana e pronto intervento, coordinati da un ufficiale. In particolare, i soggetti rintracciati all'interno della struttura erano privi di documenti. per cui sono stati accompagnati nel comando di piazza Mameli per le operazioni di identificazione. Al termine delle stesse, tre di loro sono stati presi in carico dalla Questura.