Controlli anti-droga dei carabinieri anche nelle scuole e nei luoghi di ritrovo: sfilza di sequestri

I Carabinieri del Comando Provinciale di Ravenna nei giorni scorsi sono stati impegnati in controllo. Nel complesso, l’attività ha permesso di identificare circa 1000 persone e controllare 850 veicoli; trarre in arresto 4 persone e denunciarne in stato di libertà 14; ritirare 9 patenti per guida in stato di ebbrezza alcolica; segnalare 2 persone alla locale Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Dei 4 arresti, 3 sono stati eseguiti nei confronti di soggetti ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed una per maltrattamenti in famiglia. Sono stati sequestrati più di 3 chili di hashish e 20 grammi di marijuana dai militari di Ravenna Via Alberoni, nonché 60 grammi di cocaina e 11 di eroina rispettivamente dai militari della Compagnia di Cervia – Milano Marittima.

Le patenti ritirate sono conseguenti a controlli eseguiti in ore serali e notturne nei pressi dei locali d’intrattenimento e svago, relative a guide sotto l’influenza dell’alcool. In settimana sono stati altresì eseguiti controlli nei pressi di istituti scolastici della provincia nonché nei luoghi di aggregazione giovanile, con l’ausilio delle unità cinofile di Bologna dai quali i militari hanno recuperato e sequestrato complessivamente 25 grammi di stupefacente tra hashish e marijuana, già confezionato in dosi e segnalato all’autorità prefettizia 2 minori per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti.