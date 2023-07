Controlli anti prostituzione sull'Adriatica e sui lidi: 13 persone multate

I Carabinieri della Compagnia di Cervia - Milano Marittima hanno sanzionato 13 persone nella giornata di martedì, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto del fenomeno della prostituzione presente sulla riviera. Il controllo ha riguardato la località di Lido di Classe e il tratto della strada statale 16 - Adriatica a ridosso del comune di Cervia.

Nello specifico i militari hanno controllato e identificato 12 persone, di varie nazionalità, sorprese a esercitare l’attività di prostituzione. Nei loro confronti sono state applicate le norme previste dal nuovo regolamento comunale e per tale motivo sanzionate con multe che variano dai 200 ai 400 euro. Multato anche un “cliente” che sarebbe stato sorpreso mentre faceva accomodare una prostituta all’interno del proprio veicolo. Anche per lui è scattata la sanzione amministrativa di 400 euro oltre al fermo amministrativo del proprio veicolo sprovvisto di assicurazione. In totale 13 sono state le sanzioni amministrative elevate per un totale di 2.600 euro.