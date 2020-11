Controlli anticovid e antidegrado per i volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri

Sabato di lavoro per i volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri che, per tutta la giornata, hanno ispezionato il territorio con alcuni servizi anti-covid e anti-degrado. In particolare, nella mattinata hanno transennato il tratto di Via Cicognani tra la Via Dorese e la Via Dradi per permettere a studenti e genitori di sostare in un‘area protetta prima di entrare a scuola. Allo stesso tempo sono intervenuti più volte per far rispettare l'uso delle mascherine. Altri due volonari, alla Randi di Via Marconi e alla Pascoli di Sant’Alberto, hanno assistito gli studenti per far attraversare loro la strada. Per tutta la mattinata è stato effettuato un servizio straordinario davanti agli uffici postali, in occasione del pagamento delle pensioni, per far rispettare le file. Soregliata speciale è stata l'area del mercato e, in particolare, la via Berlinguer dove sostavano due camper di nomadi che chiedevano l'elemosina. Quando uno dei mezzi si è allontanato, alcuni cittadini hanno segnalato la presenza di una bombola del gas abbandonata presumibilmente dagli stessi rom e sono stati allertati i vigili del fuoco per la rimozione in sicurezza.

Nel pomeriggio un volontario fuori servizio, in Piazza Del Popolo, ha notato 2 giovani che cercavano di vendere dei disegni ai ragazzini riuscendo a spillare 25 euro a una giovanissima. Sul posto è intervenuta la mamma dei ragazzini che ha inveito contro i venditori ed è stato richiesto l'intervento della Municipale. Sempre nel tardo pomeriggio sono state pattugliate le vie del centro interessate dal passeggio ma, nonostante il numero di persone, tutte indossavano regolarmente la mascherina.