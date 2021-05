Controlli anticovid in 243 locali a Cervia nel weekend: tre le sanzioni

La Polizia locale di Cervia in questo fine settimana è stata particolarmente impegnata nei controlli sul territorio, sia per le attività ordinarie che per quelle di prevenzione Covid. In particolare sono stati effettuati ben 243 controlli ai locali pubblici, per i quali sono state rilevate tre sanzioni. Sono state evidenziate quattro situazioni di criticità, comunque risolte, per la presenza di numerose persone ravvicinate. Inoltre è stata effettuata una sanzione Covid per mancanza di mascherina, nonostante l’invito a indossarla: in questo caso la persona, oltre alla sanzione amministrativa, è stata denunciata all’autorità giudiziaria perchè ha posto resistenza e ha rifiutato di fornire le generalità.

Erano in servizio ben 41 pattuglie di cui 10 di Polizia Commerciale, per un totale complessivo di 174 ore di pattugliamento. In particolare è stata rilevata nelle ore centrali la situazione da tutto esaurito nei parcheggi principali di Cervia, sul lungomare e a Milano Marittima nel piazzale ex Mantovana e su tutto il viale 2 giugno. Non sono state rilevate, nonostante le numerose presenze, particolari criticità e nei locali e ristoranti le persone presenti hanno rispettato le norme.

"Rivolgo un particolare ringraziamento al corpo della Polizia locale e a tutte le Forze dell’ordine per l’encomiabile lavoro svolto in questa situazione di riapertura particolarmente impegnativa - commenta il sindaco Massimo Medri ha dichiarato - I nostri agenti con professionalità e dedizione sono costantemente presenti sul territorio, svolgendo un'importante attività di controllo e prevenzione per garantire la sicurezza della comunità".