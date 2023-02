Dalla mancata esposizione dei prezzi ai prodotti scaduti, raffica di sanzioni della Polizia locale

La Polizia Locale di Ravenna - Uffici Centro Storico e Polizia Commerciale Tutela del Consumatore - nel pomeriggio di sabato ha effettuato controlli alle attività commerciali ed esercizi pubblici nell’Isola San Giovanni. In totale sono state tre le attività commerciali controllate ed un esercizio pubblico; cinque le violazioni accertate di cui quattro agli esercizi commerciali ed una al pubblico esercizio.

In particolare al titolare dell’esercizio pubblico è stata contestata la mancata esposizione dei prezzi. Sono stati controllati tutti gli avventori dell’esercizio pubblico; 14 le persone presenti al momento dell’accertamento, risultate, alcune, gravate da precedenti per reati di varia natura ma tutte in regola con le norme che disciplinano il soggiorno. A due degli esercizi commerciali le violazioni accertate hanno portato al sequestro di ingenti prodotti alimentari, oltre 350 pezzi.

In base a quanto riporta la Municipale, in un caso, sono stati sequestrati oltre 240 prodotti di natura alimentare posti in vendita, in quanto carenti della prevista informazione in lingua italiana, nell’altro oltre 110 sono stati i prodotti alimentari sequestrati perché scaduti. La data sulle confezioni riportava scadenze riferite agli anni 2021 e dicembre 2022, informa la Polizia Locale.

Inoltre è stata accertata e sanzionata la violazione, per un importo di 172,15 euro, prevista dall’art. 4 in relazione all’art. 136 del Regolamento di Igiene e Sanità Pubblica e Veterinaria per aver esposto alla vendita alimenti ponendoli ad una distanza inferiore a 50 centimetri dal suolo. Durante il servizio, infine, è stato sorpreso all’interno dei Giardini Speyer un cittadino bengalese intento a consumare alcolici ed in evidente stato di manifesta ubriachezza.