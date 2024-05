Controlli della Polizia locale fuori dalla discoteca: due neopatentati nei guai

Nell’ambito del progetto che vede impegnata la Polizia locale di Cervia e il Sert, in azioni integrate di prevenzione e controllo per contrastare l’abuso di alcol e droghe, si è svolto nella notte del 1 maggio dentro e in prossimità della discoteca le Indie di Pinarella di Cervia un servizio coordinato. Il servizio ha visto impegnata l’Unità di Strada di Ravenna promossa dal SerDp dell’Ausl Romagna, sede di Ravenna, in stretta collaborazione con i Comuni di Ravenna e Cervia.

L’UdS era presente all’esterno della discoteca e, attraverso un infopoint, ha potuto entrare in relazione con i ragazzi presenti attraverso distribuzione di materiale informativo, etilometri monouso e gadget. L’interazione con le ragazze e i ragazzi era finalizzata ad attivare la consapevolezza e la responsabilità relativa ai consumi di alcol e sostanze, a realizzare una maggior conoscenza sui comportamenti a rischio e all’acquisizione di una maggiore cura della salute propria e della collettività.

Inoltre, gli operatori presenti all’infopoint hanno fornito una serie di informazioni in merito alla modalità di accesso alla rete dei Servizi del territorio in particolare dei servizi rivolti all’adolescenza. Infine, ma non meno importante, le ragazze e i ragazzi che si sono avvicinati all’infopoint hanno potuto testare, attraverso la prova dell’etilometro, il proprio tasso alcolemico.

Gli operatori della Polizia Locale di Cervia hanno svolto il servizio di Polizia Stradale effettuando i controlli nella fascia oraria dall’una alle sette del mattino, con posti di controllo proprio nei pressi della discoteca. Sono stati fermati e controllati 24 veicoli e i loro relativi conducenti, che sono stati sottoposti al controllo etilometrico: due neopatentati sono risultati positivi, con tassi di poco superiori a quelli consentiti. Il Codice della Strada prevede infatti che durante i primi tre anni dall'ottenimento della patente il limite alcolemico debba essere pari a zero, come per i conducenti professionali, mentre per coloro che hanno conseguito la patente da più di 3 anni consecutivi è possibile mettersi alla guida purché non si superi il tasso alcolemico di 0,5 grammi litro.

L’iniziativa, oltre ad essere un ulteriore tassello nel mosaico di attività dei due servizi, vuole lanciare ai giovani messaggi di sensibilizzazione sul valore di comportamenti corretti, rispettosi della vita propria e altrui ed essere uno strumento di prevenzione degli incidenti stradali, legati anche alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.