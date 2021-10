Controlli della velocità sulle strade, in arrivo 4 nuovi box per autovelox

Sabato si concluderanno i lavori per l'installazione di quattro nuovi box contenitori per autovelox, i cui oneri fanno parte del progetto che aveva visto l'installazione di ventisei box contenitori su tutto il territorio dell'Unione Romagna Faentina. I quattro box aggiuntivi verranno installati senza la necessità di ulteriori finanziamenti. I nuovi box saranno posizionati a Faenza in piazzale Tambini, sulla strada provinciale 66 al km 2,050 (via Ospitalacci), in via Manzuta 10 e in via Mezzeno 58.