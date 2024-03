Controlli delle forze dell'ordine al cantiere del rigassificatore di Punta Marina

Qualche curioso martedì mattina ha notato movimenti di forze dell'ordine nei pressi del cantiere del rigassificatore di Punta Marina. In effetti da inizio settimana sono in corso alcune verifiche preventive disposte dalla Prefettura in accordo con le forze dell'ordine, l'Ispettorato del lavoro e il provveditorato delle opere pubbliche.

Il cantiere è partito a giugno 2023 . Il rigassificatore entrerà in funzione, se tutto andrà come previsto, nel primo trimestre del 2025 e sarà posizionato al largo di Punta Marina, a 8,5 chilometri dalla costa. Un progetto che prevede un investimento di un miliardo di euro. Le attività marine inizieranno ad aprile 2024 con l'installazione delle nuove parti della piattaforma di ormeggi, a luglio avverrà la posa della condotta sottomarina e tutto si completerà a dicembre con l'arrivo della nave, che sarà ormeggiata dando poi inizio alle attività di rigassificazione.

Attualmente la nave rigassificatrice, la BW Singapore, si trova in Egitto, da dove entro fine novembre partirà verso Dubai, dove verrà adattata per poi iniziare il suo percorso verso Ravenna nell'autunno prossimo. La piattaforma di ormeggio sarà collegata mediante il tratto a terra con una condotta sottomarina lunga circa 8,5 chilometri. La condotta attraverserà la linea di costa mediante un microtunnel lungo circa 1,3 chilometri.