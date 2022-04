Controlli, incidenti e multe nel weekend della Polizia locale di Cervia

Nel corso del fine settimana pasquale la Polizia locale di Cervia ha effettuato numerose attività di controllo sul territorio comunale per la sicurezza dei turisti e dei residenti. Tra venerdì 15 e lunedì 18 aprile sono state dedicate a specifici controlli 15 pattuglie, alcune anche in abiti civili, per servizi di controllo stradale, del territorio di polizia commerciale e tutela del consumatore.

Nell’ambito della circolazione stradale sono stati effettuati cinque interventi per incidenti stradali senza particolari conseguenze per le persone coinvolte; accertate numerose sanzioni al codice della strada per violazioni alle soste e alle norme di comportamento. I conducenti di veicoli sottoposti a controllo dell’alcolemia sono stati 17. Le pattuglie sono state impegnate a lungo per il deflusso nel tardo pomeriggio di domenica e lunedì.

In materia di sicurezza urbana sono stati effettuati tre accertamenti per violazioni dell’ordinanza comunale sul divieto di consumo di alcolici con relativi sequestri. Numerosi controlli amministrativi hanno riguardato la regolare occupazione di spazi pubblici, gli eventi negli stabilimenti balneari e nei pubblici locali. Oltre una decina le violazioni accertate. Un esercizio artigianale è stato sanzionato per mancata osservanza delle normative Covid da parte di un dipendente. Numerose infine le segnalazioni giunte alla centrale operativa per richieste di informazioni o di intervento sul territorio.