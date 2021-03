Zona rossa, ma non per tutti: la Polizia Locale stana diversi 'furbetti'

"Zona rossa", ma non per tutti. Sono diversi i furbetti stanati dalla Polizia Locale in questo weekend nel corso dei consueti controlli finalizzati a verificare il rispetto delle disposizioni anti-covid. Tra sabato e domenica sono una quindicina i verbali elevati a persone sorprese fuori dal proprio comune di domicilio o residenza senza un "valido" motivo. Per uscire di casa serve sempre l’autocertificazione, su modulo prestampato o fornito dalle forze dell'ordine.

Non ci si può recare in un’altra Regione, se non per comprovati motivi di urgenza, necessità e lavoro e per il rientro al proprio domicilio e alla propria abitazione. Resta il coprifuoco dalle 22 alle 5: non si potrà andare in visita a parenti o amici (ad eccezione della deroga pasquale il 3-4-5 aprile, per una sola volta al giorno, in una sola casa e massimo due persone, salvo minorenni).